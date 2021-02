O alta majorare a alocatiilor pentru copii ar duce la depasirea deficitului bugetar asumat de Guvern, a declarat, sambata, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul audierilor pe bugetul ministerului de resort din cadrul comisiilor reunite de buget-finante ale Parlamentului. "Bugetul a fost construit cu maxim de atentie si practic am dramuit fiecare leu in bugetul de stat. De aceea si sumele, si in bugetul de stat si in bugetul de asigurari sociale, sunt mai mari si decat in anul 2020 si decat in anul 2019. In plus, efortul bugetar pentru majorarea alocatiilor este in…