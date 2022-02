Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni au aprobat, in urma cu puțin timp, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, bugetul general al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2022. Astfel, in acest an Județul Mureș va avea un buget propriu de 439.604.000 de lei la categoria "Venituri" și de 506.359.000 de lei la categoria…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt convocați sa participe miercuri, 9 februarie, de la ora 13.00, la o ședința extraordinara a Consiliului Local Targu Mureș. Potrivit convocatorului, document facut public pe pagina web a Primariei municipiului Targu Mureș, www.tirgumures.ro, pe ordinea de…

- Pe raza judetului Mures, Consiliul Judetean Mureș are in administrare o retea de drumuri judetene care totalizeaza 727,835 de kilometri, a anunțat Peter Ferenc, președintele instituției, in raportul de activitate aferent anului 2021. Potrivit documentului care a fost aprobat in ședința Consiliului Județean…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 26 ianuarie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022. "Institutia noastra a elaborat Planul anual de actiune al serviciilor sociale…

- Consilierii județeni au aprobat miercuri, 26 ianuarie, intr-o ședința ordinara de lucru, Raportul de activitate prntru anul 2021 al președintelui Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc. Documentul este facut public pe pagina web a Consiliului Județean Mureș, www.cjmures.ro, și poate fi lecturat acesand…

- Aleșii județeni au aprobat, in data de 15 decembrie, intr-o ședința ordinara de lucru, Raportul privind execuția preliminata a bugetului general consolidat al Județului Mureș in 2021. Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, "preliminarea executiei bugetare pentru anul 2021,…

- Aleșii județeni au aprobat miercuri, 22 decembrie, intr-o ședința extroardinara de indata, documentatia tehnico-economica și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Amenajare sediu pentru serviciul de intreținere drumuri județene – actualizare SF", la o valoare totala a investiției de 6.554.943…

- Consilierii județeni au aprobat marți, 7 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, rectificrea bugetului general al județului Mureș pe anul 2021. Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, "in urma analizei execuțiilor bugetare urmatoarele instituții subordonate…