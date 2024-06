Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Flight Festival a inceput in forța vineri la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, organizatorii evenimentului anunțand ca in prima zi au fost prezenți peste 35.000 de spectatori. Principala atracție a primei seri a fost artistul britanic James Arthur, care a interpretat pe George…

- Formația britanica Henge va susține un concert de neratat la Timișoara. Colectivul muzical de inspirație cosmica Henge va urca pe scena, aducand in prim-plan fuziunea lor unica de space rock, muzica electronica și groove intergalactic, iar cu ritmurile lor pulsatorii și energia lor contagioasa trupa…

- Joi, 18 aprilie, incepand cu ora 19:00, sala mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va fi gazda unui concert de opera centrat asupra creației compozitorului Richard Wagner.Publicul prezent se va putea bucura de selecțiuni din opera „Olandezul zburator", avandu-l ca dirijor pe Theo Wolters (Olanda)…

- Muzicienii Adrian Schwartz-Dinu, Horea Crișovan și Florin Cvașa – adica formula acustica a formației ABRA – vor susține un concert special la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. Formatia timisoreana Abra s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu si Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul…

- Cea de-a XV-a ediție a Targului de Paști din Timișoara s-a deschis oficial azi, cand catolicii sarbatoresc Invierea Domnului. In acest an sunt trei locatii desemnate pentru eveniment: Piata Libertatii, Piata Sfantul Gheorghe si Piata Traian. Casutele cu diverse produse vor putea fi vizitate pana in…