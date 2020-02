Stiri pe aceeasi tema

- Nigel Farage a fost primit ca un star rock, pe acordurile "The Final Countdown". De altfel melodia trupei Europe nu a fost singura care s-a auzit langa Parlamentul britanic. Au mai fost și ”Hey Jude”, ”We are the champions”, ”Rule Britannia” dar și imnul național, ”God Save the Queen”. …

- Astazi, Marea Britanie incheie aproape jumatate de secol de istorie alaturi de Uniunea Europeana, indreptandu-se spre un viitor nou, deși înca incert. In momentul în care ceasul se va apropia de ora locala 23:00, poate cel mai reticent membru al blocului European devine primul care parasește…

- Potrivit lui Macron, retragerea Marii Britanii din UE "trebuie sa ne faca sa reflectam". "Acest Brexit este posibil (...) pentru ca nu am schimbat suficient Europa noastra, pentru ca am facut prea des din ea tapul ispasitor al propriilor noastre greutati", a spus presedintele francez, intr-o declaratie…

- Ce se schimba pentru români Divorț cu voie buna în Marea Britanie. Petreceri de strada, jocuri de lumini și promoții la bere în pub-uri vor însoți ieșirea Regatului din Uniunea Europeana. În câteva ore va veni acel moment așteptat de trei ani și…

- Este gata! Regina a semnat și Marea Britanie a ratificat Acordul Brexit Regina Elizabeth a II-a a semnat joi Acordul Brexit, a declarat Nigel Evans, vicepresedintele Camerei Comunelor.Acordul Brexit va trebui ratificat si de Parlamentul European inainte de 31 ianuarie, cand Marea…

- Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acordul, care regleaza…

- Partidul Brexit al euroscepticului veteran Nigel Farage planuieste sa celebreze parasirea Uniunii Europene cu artificii, spectacole si alte evenimente in centrul Londrei pe 31 ianuarie, ziua oficiala a Brexit-ului, relateaza sambata The Telegraph, preluat de dpa. Farage vrea sa cheltuiasca in jur de…

- Brexitul marcheaza "adevaratul sfarsit al Imperiului Britanic" iar sustinatorii Brexitului au fost inselati daca au crezut ca parasirea UE le va permite tarii lor sa isi redobandeasca preponderenta in problemele mondiale, a adaugat fostul premier polonez intr-un discurs tinut la Bruges in fata Colegiului…