- Brexitul a costat ”aproximativ 900 de lire sterline” (aproximativ 1.000 de euro) fiecare gospodarie britanica, a estimat marti guvernatorul Bancii Angliei (BoE) Mark Carney intr-o audiere in Comisia Trezoreriei din cadrul Camerei Comunelor, relateaza AFP.Intrebat despre consecintele economice…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Cu toate ca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, ea nu va parasi Europa, interesele comune ale celor doua parti fiind atat de importante incat, in viitor, trebuie sa existe o cooperare cat mai stransa. Acesta a fost mesajul transmis de premierul Theresa May cu ocazia intalnirii pe care…

- Premierul britanic, Theresa May, pleaca joi intr-un turneu in cele patru colturi ale Regatului Unit pentru a discuta cu concetatenii sai despre Brexit, cu un an inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, scrie AFP. "Astazi (joi), cu un an inainte ca Regatul Unit sa paraseasca UE si sa inceapa sa-si…

- Comitetul parlamentar britanic care supervizeaza negocierile cu privire la Brexit sugereaza intr-un raport publicat duminica faptul ca retragerea Marii Britaii din Uniunea Europeana ar putea fi intarziata, avand in vedere progresele slabe in discutiile dintre Londra si Bruxelles. Comitetul…

