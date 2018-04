Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg are oficial un salariu de baza de un dolar/an, dar din 2015 și pana in prezent cheltuielile cu securitatea și cu avioanele personale au totalizat 20 milioane dolari, arata documentele remise Facebook autoritaților americane. Zuckerberg deține acțiuni in valoare de 70 miliarde dolari…

- Andrey Meshkov, co-fondatorul aplicației de blocare a reclamelor AdGuard, a descoperit ca extensia pentru Chrome, AdRemover-care a avut peste 10 milioane de utilizatori-avea linii de cod ascunse in interiorul unei imagini, care era incarcata de pe un server controlat de la distanța, oferind creatorului…

- Congresul american a inclus un pachet de aproape 400 milioane de dolari intr-un proiect de cheltuieli guvernamentale masive pentru a contribui la protejarea sistemelor de votare din SUA de atacuri cibernetice, transmite miercuri Reuters, citand surse familiare negocierilor. Pachetul include acordarea…

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Sistemul modern de operatie in domeniul neurochirurgiei si chirurgiei spinale care a fost achizitionat de curand la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi inca asteapta avizele necesare de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) pentru a putea fi folosit. „Echipamentele sunt…