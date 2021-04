Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a informat ca va continua sa ninga in cea mai mare parte a zonei montane, in Transilvania, in Moldova și in zona deluroasa a Olteniei și a Munteniei. Avertizarea meteo este valabila pana astazi, la ora 20:00.ANM a emis o actualizare de informare meteorologica,…

- Drumarii din centrul tarii actioneaza, sambata, cu cateva zeci de utilaje de deszapezire pe mai multe tronsoane de drumuri nationale unde ninge abundent si viscolit, din judetele Covasna si Brasov. Conform DRDP Brasov, in cursul noptii de vineri spre sambata, sectiile regionalei au actionat cu aproape…

- Drumarii din centrul tarii actioneaza, sambata, cu cateva zeci de utilaje de deszapezire pe mai multe tronsoane de drumuri nationale unde ninge abundent si viscolit, din judetele Covasna si Brasov, potrivit Agerpres. Conform DRDP Brasov, in cursul noptii de vineri spre sambata, sectiile regionalei…

- Ninge abundent pe arii extinse in centrul țarii, mai ales in zonele montane din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov intervine cu mai mult de 80 de utilaje dotate cu lama și raspanditor de...

- Centrul Europe Direct Regiunea Centru, sustinut de structura gazda - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru - propune tinerilor din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, o actiune prin care urmareste mobilizarea lor - copii alaturi de parinti si tutori, elevi si studenti alaturi…

- Exporturile realizate de cele 6 judete din Regiunea Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu) in primele noua luni din 2020 au fost mai mici fata de perioada similara a anului anterior cu aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat transmis de Directia Regionala de Statistica…

- Județele din regiunea Centru a Romaniei – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, au devenit eligibile pentru proiectul “[email protected] – Laboratorul digital”, care iși propune sa ofere angajaților intreprinderilor mici și mijlocii posibilitatea de a invața sau perfecționa competențele digitale. Proiectul,…

- Exporturile realizate de cele 6 judete din Regiunea Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu) in primele noua luni din 2020 au fost mai mici fata de perioada similara a anului anterior cu aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat transmis luni, AGERPRES, de Directia Regionala…