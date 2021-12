VIDEO/ Brad imens, pus în mijlocul șoselei în orașul Panciu Autoritațile locale din orașul Panciu au montat deja bradul de Craciun. Acesta a fost pus insa in mijlocul unei intersecții, ingustand spațiul de trecere al mașinilor. Pomul pentru Sarbatori a fost pus intr-o intersecție din centrul localitații. Problema este ca bradul are crengile laterale din partea de jos atat de mari ca mașinilor nu le […] The post VIDEO/ Brad imens, pus in mijlocul șoselei in orașul Panciu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

