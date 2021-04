Cantaretul britanic Boy George a lansat marti un casting si a anuntat ca se afla in cautarea unui actor care va trebui sa interpreteze rolul sau intr-un lungmetraj biografic ale carui filmari vor debuta in vara acestui an, informeaza Reuters. Solistul fostului grup Culture Club, al carui nume real este George O'Dowd, a facut acest anunt pe retelele de socializare. Intr-un mesaj video, el a spus ca actorul Daniel Mays, cunoscut din serialul TV "Line of Duty", va interpreta rolul tatalui sau. "Exista zvonuri ca si Keanu Reeves va veni la casting", a adaugat, in gluma, cantaretul britanic. "Sunt…