VIDEO Box-office-ul filmelor de la Hollywood în 2020, la cel mai scăzut nivel din aproape 40 de ani Filmele produse la Hollywood au inregistrat o scadere fara precedent, de 80%, la veniturile din box-office in America de Nord pe parcursul anului 2020, cand pandemia de coronavirus a dus la inchiderea salilor de cinema, iar studiourile au amanat lansarea a numeroase a numeroase pelicule noi, informeaza Reuters. Compania de studii de piata Comscore a precizat intr-un raport de final de an dat marti publicitatii ca box-office-ul nord-american a adus incasari de 2,2 miliarde de dolari in 2020, in comparatie cu 11,4 miliarde de dolari in 2019. Veniturile aferente anului 2020 se afla la cel mai scazut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

