- Recent, am insoțit o delegație de activiști ai societații civile la Washington pentru a informa membrii Congresului cu privire la brutalitatea continua purtata de Rusia asupra Ucrainei. Dupa ce am vorbit cu Nancy Pelosi, am vazut ca ținea in mana niște margele de rugaciune daruite de un preot ucrainean…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a renuntat la dorinta sa de a pune stapanire pe toata Ucraina si razboiul risca sa dureze „luni, chiar ani”, a avertizat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Agerpres.„Nu avem indicii ca Putin a renuntat la ambitia sa de a controla toata Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 17 martie, ca „marile companii rusești nu mai au de ce sa se teama și ca se pot acum instala „linistite” în peninsula ucraineana anexata Crimeea, scrie Tass cu referire la Zdg.md. „Acum sunt toate condițiile…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a spus ca Occidentul a facut o „greșeala teribila” lasandu-l pe Vladimir Putin sa scape cu invazia sa in Crimeea in 2014.„Cand Putin a invadat Ucraina pentru prima data, in 2014, Occidentul a facut o greșeala teribila. Liderul rus a comis un act de agresiune…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca "republicile populare" Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea "operatiunii speciale" in Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA. Kievul trebuie de asemenea sa recunoasca suveranitatea…

- Rusia va acorda „republicilor populare” Donetk si Lugansk sprijin militar, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin, la scurt timp dupa ce senatorii rusi au aprobat cererea sa pentru trimiterea de trupe ruse in Donbas, informeaza TASS si AFP, transmite AGERPRES . „In legatura cu utilizarea de…

- Consilierul prezidential rus Iuri Usakov a descris apelul telefonic de sambata dintre presedintele american Joe Biden si liderul rus Vladimir Putin ca fiind „echilibrat si de afaceri", dar a spus ca Statele Unite si NATO nu au reusit sa abordeze principalele preocupari de securitate ale Rusiei. Potrivit…