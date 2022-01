Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat miercuri scuze in parlament pentru ca a participat la o petrecere in gradina de la Downing Street, resedinta sa oficiala, in timpul primului lockdown determinat de pandemia de coronavirus si a spus ca intelege furia pe care a produs-o, relateaza Reuters.…

- Oficiali guvernamentali japonezi vor boicota cel mai probabil Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, alaturându-se SUA, Australia și Marea Britanie, susține ziarul nipon Yomiuri.Ziarul Yomiuri susține ca guvernul japonez va anunța oficial deciza de boicot pâna la finalul lunii.…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost sanctionat joi in legatura cu renovarea costisitoare a apartamentului sau din Downing Street, finantata de o donatie privata, sanctiune care pica prost pentru liderul conservator a carui credibilitate este deja pusa la indoiala, informeaza AFP, transmite AGERPRES…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri deschiderea unei anchete si a prezentat scuze „fara rezerve”, in urma difuzarii unei inregistrari video in care colaboratori de-ai sai glumesc pe tema unei presupuse petreceri de Craciun, anul trecut, in sediul Guvernului, in ciuda reglementarilor…