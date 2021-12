Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia miercuri ca majoritatea covârsitoare a pacientilor bolnavi de COVID-19 care ajung la terapie intensiva nu au facut booster-ul si a lansat un apel la vaccinare, relateaza Reuters citata de Agerpres.



În timpul unei vizite la un centru de vaccinare, Johnson a declarat ca unii doctori i-au spus ca aproape 90% dintre pacientii cu COVID-19 aflati la terapie intensiva nu au vaccinul booster facut.





“The overwhelming majority of people who are currently ending up in Intensive Care in our hospitals are people who are not…