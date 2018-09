Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra zi a Festivalului Intercultural ProEtnica s-a incheiat cu un concert extraordinar sustinut pe scena din Cetatea Medievala Sighisoara de "grei" ai uneia dintre primele trupe de rock din Romania -...

- In urma cu cateva zile, Infiniti a publicat o imagine teaser cu un viitor concept pe care il vom vedea in premiera in 23 august in cadrul Concursului de Eleganța de la Pebble Beach. Acum, producatorul japonez ofera teasere noi cu prototipul care anunța viitoarea direcție de design a modelelor electrificate…

- Scena achizitionata recent de Primaria municipiului Ramnicu Valcea si amplasata in regim permanent in Scuarul Mircea cel Batran va fi inaugurata duminica, 19 august, de la ora 11.00, printr-un concert cu muzica de promenada al Fanfarei Judetene ”Constantin Brancoveanu”. Concertul deschide o mini-stagiune…

- Organizatorii anunța ca formatia finlandeza Nightwish va concerta pe 17 august, la Romexpo, va incepand cu ora 21.00. Show-ul face parte din turneul mondial "Decades" si marcheaza 20 de ani de activitate ai formatiei. In deschidere vor urca pe scena Fallen Arise si A Tear...

- Legendara trupa Black Eyed Peas a facut senzație pe Cluj Arena, în ultima seara de la Untold 2018. Concertul lor a început la ora 22.00 și a durat o ora și jumatate. Dupa concertul The Prodigy, de sâmbata seara, acesta a fost cel mai bun, de departe,…

- Concertul pe care grupul trip-hop Massive Attack l-a sustinut marti seara in Capitala a reprezentat, pe langa revenirea britanicilor pe scena bucuresteana, si o reala doza de civism. De activism social si politic, deopotriva. Guvernul Romaniei, cazul Colectiv, Catedrala Mantuirii Neamului, Brexitul…

- Cantarețul Bruno Mars a fost evacuat de urgența de pe scena pe care susținea un concert, marți seara, in Glasgow, Marea Britanie, dupa ce aceasta a luat foc.Autorul hitului "That's What I Like" a scapat teafar in urma incidentului. Concertul a fost intrerupt o perioada, iar focul a…

- Cel puțin 30 de minute, o parte din spațiul rezervat festivalului Neversea 2018 a ramas fara o parte din lumini și fara sonorizare. S-a intamplat duminica seara, ultima seara a festivalului, cand pe una dintre scene a urcat Grasu XXL care, potrivit celor prezenți, mii de oameni, a inceput sa injure…