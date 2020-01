Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de sase ani, cu cetatenie straina, venit recent din Rusia, a decedat la 8 ianuarie de gripa A(H1N1), în timp ce se afla în vizita la rude în municipiul Chisinau. Mama micutului beneficiaza de tratament. Anuntul a fost facut luni, 13 ianuarie, la ședința saptamânala…

- In ultima zi de toamna, pe 30 noiembrie, sala restaurantului ”Miorița” din preajma satului Elizavetovca, Ungheni, s-a transformat intr-un platou de filmare. Aici au rasunat cantece frumoase, s-a dansat, a fost mare veselie, dar și multa munca. Filmarile au fost realizate pentru ”Tradițional TV”, un…

- Doi soti din Suceava, Romania, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile pentru ca au privat-o de libertate pe bona copilului lor, originara din Republica Moldova. Victima a fost ridicata cu forta de pe strada, batuta si dusa la o casa de amanet, transmite adevarul.ro .

- Un caz șocant s-a inregistrat intr-o școala din Suceava, unde o fetița de doar șapte ani care s-a accidentat intr-o pauza a fost dusa acasa de profesori și lasata in grija fratelui de 12 ani. Aceasta a fost gasita plina de sange de parinți și dusa la spital, unde a fost operata.

- Viorica Dancila a fost filmata, luni seara, intr-un avion care a aterizat la Suceava! Premierul Romaniei a folosit o cursa de linie pentru a merge, alaturi de alți miniștri, in nordul țarii.STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia unei filmari in care se vede Viorica Dancila intr-un avion. Dancila…

- Pentru alegerile parlamentare care au loc in Republica Moldova duminica, 20 octombrie, in Romania sunt deschise 12 sectii de votare, in orasele Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Galati, Bacau, Constanta.