Bon Jovi a lansat miercuri un nou single, &"Limitless&", extras de pe viitorul sau album, arata Smart N' Roll pastrând un loc special în playlist pentru piesele artistului, relateaza Mediafax.

Piesa &"Limitless&" va fi inclusa pe viitorul album al artistului, &"Bon Jovi: 2020&".

Cântecul ar trebui sa ofere o mostra din ce vrea sa faca Jon Bon Jovi cu viitorul album, primul dupa succesul materialului sau din 2016, &"This House is Not for Sale&".

Jon Bon Jovi ar urma sa apara alaturi de Prințul Harry la o întâlnire cu membrii corului jocurilor Invictus,…