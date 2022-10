Stiri pe aceeasi tema

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unor martori din oras citati de Reuters si unor jurnalisti ai France Presse, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete.

- Viktor Orban a acuzat, duminica, Uniunea Europeana ca „trage” in Ungaria indirect, prin sancțiunile pe care le-a impus impotriva Rusiei. Premierul ungar, un apropiat al liderului de la Moscova, a susținut ca sancțiunile menite sa pedepseasca Rusia pentru invadarea Ucrainei sunt o „bomba” asupra economiei…

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- Ministrul de externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, a declarat joi ca Iranul coopereaza in domeniul apararii cu Rusia, dar a subliniat ca tara sa nu trimite arme si drone impotriva Ucrainei, transmite EFE, citata de Agerpres. ”Avem o cooperare in domeniul apararii cu Rusia, dar politica noastra nu…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…

- In cazul unui atac cu o arma nucleara tactica impotriva Ucrainei “raspunsul ar declanșa o riposta militara cu arme convenționale din partea statelor occidentale, pentru a pedepsi Rusia”, scrie Financial Times care citeaza cinci oficiali occidentali sub condiția anonimatului. Publicația noteaza ca in…

- Rusia i-ar fi instruit pe angajatii centralei nucleare Zaporojie sa nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat in exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News. Anuntul vine pe fondul acuzatiilor si speculatiilor din partea Rusiei si Ucrainei ca vineri este planificat un incident…