Bombardamente puternice au fost observate in orele serii de vineri (27 octombrie) la granița dintre Israel și Gaza, in timp ce Israelul afirma ca iși intensifica operațiunile terestre in Fașia Gaza. Artileria israeliana au bombardat enclava, distrugand zone mari și ucigand peste 7.000 de persoane, potrivit cifrelor Ministerului Sanatații din Gaza. De asemenea, Israelul a […]