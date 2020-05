Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat joi ca in cadrul sedintei de guvern urmeaza sa fie aprobata ordonanta de urgenta care reglementeaza sistemul de distributie a pachetelor cu produse de igiena si alimentare destinate persoanelor aflate intr-o situatie de vulnerabilitate. Pe 4 iunie…

- Ziarul Unirea ADMITEREA prin REPARTIȚIE a absolventilor de licee militare la facultati de profil – PROIECT Potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta aflat pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de la ora 16, aAdmiterea absolventilor de licee militare la facultati de profil se va face prin repartitie.…

- Ministerul Fondurilor Europene a publicat in transparenta decizionala proiectul pentru Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate ndash; POAD.Anul 2020 este un an de o importanta majora pentru Romania,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a anunțat luni in ședința de Guvern ca a pregatit un proiect de Ordonanța de Urgența astfel incat unitațile sanitare sa-și poata deconta achizițiile de echipamentele medicale din fonduri europene.

- Asigurarea unui stimulent de risc pentru medici din fonduri europene si decontarea cheltuielilor legate de spitalele modulare sunt printre masurile care urmeaza sa fie analizate in sedinta de Guvern de luni, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos."Ordonanta de urgenta a avut…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat joi ca pe ordinea de zi a sedintei de guvern figureaza un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza acordarea unui stimulent de risc pentru personalul medical care are grija de pacientii cu coronavirus. "Pe agenda de lucru a Guvernului, am…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni ca plati pentru somajul tehnic, in valoare totala de 300 de milioane de euro, precum si echipamente medicale in valoare totala de 350 de milioane de euro vor putea fi decontate din fonduri europene, transmite AGERPRES . In debutul sedintei…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca pachete alimentare si de igiena corporala destinate persoanelor aflate in autoizolare, in valoare totala de 250 de milioane de euro, ar urma sa fie acoperite din fonduri europene. "Pentru urmatoarea sedinta de guvern pregatim un…