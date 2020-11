Stiri pe aceeasi tema

- Acum aproape doua saptamani a fost dat publicitatii Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) „Romania viitorului: 30,4 miliarde de euro pentru Mecanismul de rederesare si rezilienta". Nemultumirile unor ONG-uri pro-dezvoltare ce functioneaza la nivelul regional al Moldovei au aparut deja pe…

- Președintele Klaus Iohannis se va intalni, vineri, de la ora 11:00, cu premierul Ludovic Orban, ministrul de Finanțe, Florin Cițu, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, intr-o ședința la Palatul Cotroceni pe tema Planului Național de Relansare și Reziliența. “Președintele Romaniei, domnul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta a fost elaborat sub forma de draft la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, iar documentul reprezinta sumarul activitatilor avute in vedere pentru dezvoltarea tarii in perioada urmatoare, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-o…

- Secretarul de stat Calin Bota, care candideaza și pentru funcția de deputat din partea PNL Maramureș, a declarat dupa intalnirea de vineri de la Consiliul Județean, cu președintele Klaus Iohannis, ca guvernul liberal va aloca 33,5 miliarde de euro pentru NextGenerationEU, fondul de relansare economica.…

- Instrumentul pentru facilitatea de recuperare si rezilienta va contribui la modernizarea statelor membre si la ameliorarea crizei provocate de pandemie, considera ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. "Sunt convins ca instrumentul pentru facilitatea pentru recuperare si rezilienta va contribui…

- Guvernul a aprobat alocarea a 2 mld. lei pentru pregatirea proiectelor de accesare a fondurilor UE. Ce vrea sa faca Romania cu cele aproape 80 mld. euro de la Bruxelles Guvernul a aprobat luni acordarea a doua miliarde de lei pentru pregatirea proiectelor de atragere a fondurilor europene in perioada…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Planul National de Recuperare si Rezilienta trebuie pregatit pana la sfarsitul lunii septembrie, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, mentionand ca Ordonanta privind acest plan are toate avizele necesare. "Suntem pregatiti, avem toate avizele necesare.…