Stiri pe aceeasi tema

- Noul an școlar bate la ușa. Masurile impuse pentru noul an școlar cuprind, din nou, inclusiv varianta cursurilor online. ”Școala online a fost un dezastru. Aceste masuri le ia elevilor dreptul la educație” a declarat Bogdan Ivan. Noul an școlar va incepe pe 13 septembrie. Autoritațile au anunțat ca…

- Elevii se vor intoarce in banci pe 13 septembrie Foto: Arhiva. Elevii se vor întoarce în banci pe 13 septembrie, iar autoritatile doresc sa mentina orele cu prezenta fizica pe parcursul întregului an scolar. Astfel, unitatile de învatamânt ar urma sa ramâna…

- Gabriela Firea a cerut, vineri, Guvernului sa renunte la ideea "total gresita" prin care elevii nevaccinati ar urma obligatoriu cursuri online, în cazul în care apar cazuri de COVID într-o clasa. "Nu conditionati accesul elevilor la procesul de învatamânt…

- Știm ca in Romania s-a luat hotararea ca urmatorul an sa inceapa in format fizic. De asemenea, ministerul Educației a asigurat ca exista mai multe scenarii pregatite in cazul in care crește rata de incidența dupa inceperea școlii. Nu se știe insa cum vor arata aceste scenarii, asta deși mai este mai…

- Noul an școlar, 2021-2022 va incepe pe 13 septembrie și se va incheia pe 11 iunie 2022, avand un total de 34 de saptamani. Primul semestru va avea doar 14 saptamana, urmand a se incheia pe 22 decembrie, vacanța de iarna jucand și rolul de vacanța intersemestriala, in timp ce semestrul doi va avea 20…

- Ca sa aiba acces la școala online, copiii dintr-un sat îndepartat din Sri Lanka sunt obligați sa mearga prin desișuri, care adesea sunt populați de leoparzi și elefanți. Apoi urca peste 2 kilometri, în vârful unei stânci, unde au semnal de internet, sau chiar urca în…

- Spark este un liceu internațional online, in format hibrid, care, prin colaborare cu școli internaționale, planuiește sa creeze un nou sistem de invațamant online, bazat pe dorințele tinerilor elevi. La acest liceu se pot inscrie adolescenți din toata lumea, majoritatea activitaților și materiei fiind…

- Elevii din clasele gimnaziale din Italia au avut rezultate mai slabe la examene in ultimul trimestru, din cauza cursurilor online impuse de pandemia de coronavirus, a informat miercuri intr-un raport Institutul pentru Evaluarea Sistemului de Invatamant (INVALSI), relateaza EFE. Comparativ…