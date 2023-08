Video | Bogdan Despescu (MAI), detalii după exploziile de la Crevedia: Cu ce va ajuta Poliția Română ancheta penală Bogdan Despescu (MAI), detalii dupa exploziile de la Crevedia: Cu ce va ajuta Poliția Romana ancheta penala Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in MAI, a anunțat masurile care au fost dispuse la nivelul Poliției Romane pentru a ajunta ancheta penala in cazul exploziilor de la Crevedia, Dambovița. "In timpul anchetei penale, Poliția Romana va sprijini cu echipe din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistica. Sunt alocate resurse suplimentare de la nivel central pentru a ajuta procurorii in aceasta ancheta", a spus Bogdan Despescu. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firma de GPL unde a avut loc exploziile din Crevedia, soldata cu un mort și cel puțin 46 de zeci de raniți, se numește Flagas SRL și ii aparține fiului primarului PSD din Caracal, Ionuț Daniel Doldurea. Potrivit informațiilor Digi24, barbatul se afla la Dambovița și urmeaza sa dea declarații.

- Exploziile de la Crevedia au aruncat in aer particule periculoase, potrivit specialiștilor. Ca urmare a exploziilor urmate de incendiu la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, pana in prezent, stațiile din nordul Bucureștiului nu au inregistrat pericole.

- S-a emis și RO-Alert.UPDATE 19:20Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A, in localitatea Crevedia, județul Dambovița, a avut loc o explozie la o stație GPL. In urma evenimentului 5 persoane au fost ranite, urmand a fi investigate medical. Circulația rutiera…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a avut prima reacție, dupa ce ministrul de Interne, Cristian Predoiu a afirmat ca ancheta referitoare la camine „groazei” ar dura „ani de zile”. Polițistii precizeaza ca s-au sesizat din oficiiu in 16 februarie, iar in 4 iulie s-au facut 31 de perchezitii. ”Cercetarile…

- Politia Romana a spus vineri in legatura cu azilele groazei, dupa declaratiile ministrului Catalin Predoiu, potrivit carora ancheta a durat ”ani de zile”, ca polițiștii s-a sesizat din oficiu in 16 februarie, iar in 4 iulie s-au facut 31 de perchezitii. „Cercetarile s-au derulat cu operativitate”, a…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, precizari, dupa declaratiile ministrului de Interne, Catalin Predoiu, care a declarat marți ca ancheta in cazul caminelor de batrani a durat ”ani de zile”. Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la investigația…

- Astazi, 4 iulie, politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, pun in executare 31 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi,…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 16 ndash; 29 iunie 2023, peste 150 de perchezitii domiciliare. In cadrul dosarelor penale intocmite, pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri…