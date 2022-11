Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești nu se mai ascund de ochii curioșilor, ci iși expun relația cat de mult se poate in mediul online. Recent, artistul a postat pe TikTok un videoclip in care dansatoarea ii pregatise o frumoasa surpriza. Iata despre ce este vorba!

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean traiesc o frumoasa poveste de dragoste și au decis sa nu se mai ascunda. La un eveniment privat, cei doi au aratat iubirea pe care și-o poarta reciproc. Iata ce gest pasional a facut cantarețul de muzica de petrecere.

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt mai indragostiți ca niciodata, iar drept dovada stau imaginile surprinse pe rețelele de socializare. Chiar daca au menționat in nenumarate randuri ca nu formeaza un cuplu, cei doi se afișeaza in ipostaze tandre in mediul online, iar asta s-a intamplat și…

- Bogdan de la Ploiești traiește o frumoasa poveste de iubire cu Cristina Pucean, celebra dansatoare de manele din Romania. In prezent, cei doi au lasat in urma tumultul orașului și s-au dus pe plajele insorite ale strainatații pentru a se bucura de caldura și de tot ceea ce ofera locurile exotice.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au intrat in atenția publicului și a fanilor, dupa ce au dat semne ca intre ei ar exista o relație amoroasa. Deși la inceput cei doi au negat acest lucru, se pare ca postarile de pe rețelele de socializare ii dau de gol. Mai mult, Cristina Pucean nu a ezitat…

- Bogdan de la Ploiești și dansatoarea Cristina Pucean se „joaca” in ultima perioada cu curiozitatea admiratorilor lor cu privire la relația amoroasa care pare s-a infiripat intre cei doi. Ultimul gest al presupusului cuplu a pus și mai multe paie pe foc, alimentat și de declarațiile manelistului.

- Ce ascunde Bogdan de la Ploiești?! In repetate randuri, cantarețul a fost surprins in compania Cristinei Pucean, iar fanii s-au intrebat daca nu cumva cei doi traiesc o frumoasa poveste de iubire. De fiecare data insa, cei doi au spus ca nu formeaza un cuplu, dar gesturile pe care le fac in public,…

- Un videoclip in care Bogdan de la Ploiești a fost „saltat” de mascați la un concert a facut inconjurul Internetului. Hai sa vezi care este adevarul despre imaginile aparute in mediul online, dar și cum au reacționat fanii artistului cand au vazut ce se intampla pe scena.