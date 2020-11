Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca rețeaua de drumuri naționale, autostrazi și variante ocolitoare in Romania se va imbunatați in 2020 cu 315...

- Comisia Europeana a aprobat luni proiectul major de infrastructura rutiera "Varianta de ocolire Bacau", cu o valoare totala de 968,781 milioane de lei, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.Proiectul a fost transmis de catre Ministerul…

- Tronsonul de autostrada Rasnov-Cristian, varianta ocolitoare a municipiului Bacau si lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda vor fi gata pana la sfarsitul acestui an, a dat asigurari, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in cadrul conferintei online RoInvest. "Am preluat in noiembrie anul trecut…

- Foștii miniștri social-democrați ai comunicațiilor Bogdan Cojocaru și Alexandru Petrescu, fostul secretar de stat la Comunicații, Manuela Catrina, tot din partea PSD, precum și avocatul Vlad Stoica, fost șef de cabinet al lui Victor Ponta, pe vremea cand acesta era liderul PSD, ar fi principalii candidați…

- Primul lot de pe autostrada Transilvania „va fi deschis pe 4 septembrie” Pe 4 septembrie se deschide primul tronson de autostrada din acest an, lotul Biharia-Borș, cu Vama Borș 2, pe autostrada Transilvania. Secțiunea are o lungime de 5,5 km, tronsonul de autostrada dintre Biharia și Borș,…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, recunoaște ca regiunea Moldovei are nevoie de investitii și promite ca Guvernul ”va investi masiv in aceasta zona” pentru ca, ”stiti foarte bine, este nevoie sa recuperam decalajele de dezvoltare care exista in acest moment raportat…