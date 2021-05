Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, reorganizarea Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza', urmand sa fie reduse mai multe functii de conducere, printre care si 4 functii de decan, a anuntat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Reorganizarea Academiei de Politie 'Alexandru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca modificarile legislative avute in vedere in urmatoarea perioada interzic profesorilor de la Academia de Politie „A.I. Cuza” sa mai predea la aceasta unitate de invatamant in cazul in care se dovedeste ca au plagiat tezele de doctorat. „Exista…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca modificarile legislative avute in vedere in urmatoarea perioada interzic profesorilor de la Academia de Politie „A.I. Cuza” sa mai predea la aceasta unitate de invatamant in cazul in care se dovedeste ca au plagiat tezele de doctorat. „Exista…

- Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotarare privind reorganizarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prevede desființarea celor doua școli doctorale din cadrul instituției, anunța ministrul de Interne, Lucian Bode, anunța Mediafax.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca modificarile legislative avute in vedere in urmatoarea perioada interzic profesorilor de la Academia de Politie "A.I. Cuza" sa mai predea la aceasta unitate de invatamant in cazul in care se dovedeste ca au plagiat tezele de doctorat, anunța…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca Guvernul a adoptat proiectul de hotarare privind reorganizarea Academiei de Poliție care prevede desființarea celor doua școli doctorale din cadrul instituției, informeaza Hotnews . Reorganizarea Academiei de Politie „A.I. Cuza” presupune desfiintarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, la Zalau, ca are in vedere modificarea legislatiei astfel incat unitatile administrativ-teritoriale sa poata aloca bani pentru reabilitarea sediilor de Politie, in conditiile in care MAI nu are resurse financiare suficiente, anunța AGERPRES.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, la Constanta, ca le-a cerut reprezentantilor structurilor MAI din judet sa aiba in continuare o prezenta sporita in teren si sa gestioneze cu maxima responsabilitate situatia pandemica, discutand cu acestia si despre perioada Pastelui,…