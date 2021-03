Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilro Interne, Lucian Bode, a afirmat, luni, ca in gestionarea crizei de la metrou nicio autoritate a statului nu a fost lasata singura, iar jandarmii puteau interveni doar printr-un ordin scris al pr...

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, in cadrul vizitei in judetul Bihor, ca acele persoane care si-au asumat participarea la protestul de la metrou, chiar si ca un conflict de munca spontan, vor plati in fata legii deoarece prevederile in vigoare obliga la asigurarea a minim…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, despre greva de la metrou, ca iși dorește sa se revina la normalitate prin dialog, dar nu se poate accepta ca cineva sa iși bata joc de sute de mii de romani. „Principalul nostru obiectiv pentru structurile MAI este de a determina pe toți…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca nu este permis ca in situatia pandemica existenta cineva sa se supere si sa blocheze un mijloc de transport in Bucuresti, referindu-se la protestul de la metrou, precizand ca legea va fi lege pentru toti. „Respectati si aplicati legea, nu ne dorim…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, considera ca protestul de la metrou, chiar daca este spontan, este ilegal in conditiile starii de alerta si a precizat ca a cerut efectivelor MAI sa aplice legea, subliniind totodata ca nu poate fi acceptat ca "cineva sa isi bata joc de sute de mii de romani".…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a fost audiat luni, la Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul Hidroelectrica in care este judecata Elena Udrea, precizand ca a dat declaratie ca martor intr-o dubla calitate, membru in Biroul Politic al PDL si ministru al Economiei, precizand

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe il critica dur pe ministrul Transporturilor, Catalin Drula (USR), caruia ii reproșeaza ca vrea sa opreasca tronsonul de metrou M6 din București care ar lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coanda prin 12 stații. Context: Ministrul a afirmat recent la Hotnews.ro…

- In timp ce casele zalauanilor de pe strazile care indeplinesc in prezent, rol de “centura”, crapa din temelii, pe așteptatul șantier al tronsonului doi al șoselei ocolitoare domnește liniștea. Ultima faza care s-a adaugat lungului șir al procedurilor este inceperea exproprierilor in cazul celor care…