Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, reorganizarea Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza', urmand sa fie reduse mai multe functii de conducere, printre care si 4 functii de decan, a anuntat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.



"Reorganizarea Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza' reprezinta un pilon fundamental al procesului de reforma al MAI. Am aprobat astazi in sedinta de guvern proiectul de hotarare privind organizarea si functionarea Academiei de Politie 'Alexandru Ioan Cuza' din cadrul MAI. (...) In contextul acumularii in ultimii…