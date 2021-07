Stiri pe aceeasi tema

- "Am asistat in ultimele zile la o intensificare si extindere a fenomenelor meteo extreme provocate de ploile abundente care au afectat mai bine de jumatate din tara, vorbim de aproximativ 30 de judete, acestea aflandu-se sub avertizari de cod galben, portocaliu sau rosu. Dinamica fenomenelor este in…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, marti, la videoconferinta cu prefectii, ca, din 15 iulie, s-au inregistrat efecte ale furtunilor in 80 de localitati din 20 de judete, apa fiind scoasa din peste 190 de case. 81 de persoane din judetele Alba si Prahova au fost evacuate si s-au inregistrat…

- Dupa manifestarile meteo extreme inregistrate pe parcursul serii, au fost preluate de catre ISU Cluj peste 150 de solicitari, venite din municipiul Cluj-Napoca, pentru inlaturarea arborilor doborați, a acoperișurilor

- Tot orasul Galati a fost inundat, miercuri seara, in urma unei ruperi de nori, iar pompierii lucreaza la foc continuu. De asemenea, mai mulți copaci au fost doborați de vant, canalizarile au cedat, iar strazile s-au transformat in adevarate lacuri, scrie Monitorul de Galați. Ploaia torențiala a inceput…

- Avem parte de o perioada cu multe ploi. In plus, sa nu uitam ca suntem in plin sezon al furtunilor de vara, cu multe descarcari electrice. Iar Romania are cea mai mare rata de decese produse se trasnete din Europa. Cum se formeaza acestea, in ce condiții devin periculoase și de ce exista un decalaj…