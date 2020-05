Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, susține ca vor fi luate masuri de siguranta pentru fiecare mod de transport in parte, incepand cu data de 15 mai, iar in privinta Metrorex se vor folosi toate trenurile disponibile, astfel incat timpii de asteptare sa fie intre 2-3 minute, respectiv 6-7 minute.

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, si Karoline Edtstadler, ministrul Afacerilor Europene din Austria, au discutat, luni, situatia ingrijitorilor sociali in contextul restrictiilor generate de pandemia Covid-19. Cei doi ministri au agreat realizarea, cat de curand…

- Romania va propune, saptamana viitoare, la Consiliul extraordinar al ministrilor Transporturilor din Uniunea Europeana (UE), elaborarea unui set de recomandari in ceea ce priveste modul de desfasurare a transporturilor dupa ridicarea starii de urgenta, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat masurile care s-au luat la metrou, avand in vedere faptul ca, zilnic, sunt 600.000 de calatori. Deocamdata, nu s-a luat in discuție suspendarea calatoriilor cu acest mijloc de transport."La Metrorex, cautam in acest moment sa intensificam masurile.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca se ia in calcul posibilitatea detasarii unor medici epidemiologi de la spitalele aflate in administrarea Primariei Capitalei catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti. Arafat anunta, de asemenea, ca a discutat cu ministrul Transporturilor,…

- Inaugurarea Magistralei 5 de metrou programata pentru vara acestui an aduce vești proaste pentru unii dintre calatori, care vor trebui sa aștepte in stații mai mult timp dupa metrou, noteaza stirileprotv.ro.Nu mai puțin de 8 trenuri vor fi scoase din funcțiune de pe liniile M1 și M3 pentru…