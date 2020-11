Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, sustine ca în timp ce toate statele si-au sprijinit operatorii aerieni, fie ei de stat sau privati, parlamentarii din Senat au pus piedica demersului Executivului de a ajuta compania privata româneasca Blue Air, scrie…

- Compania TAROM va merge inainte, fiind sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni profitabila, a sustinut, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, care a declarat ca in companie exista un sef la fiecare…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, a anuntat ca Tarom ar putea deveni profitabil in 4-5 ani, dupa respectarea planului de restructurare, informeaza Agerpres. Lucian Bode a declarat ca preocuparea ministerului este sa duca la bun sfarsit planul de restructurare…

- Compania TAROM va merge inainte, este sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni profitabila, a sustinut, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Am adoptat masuri de sprijin financiar pentru redresarea…

- Compania TAROM va merge inainte, este sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni profitabila, a sustinut, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, informeaza Agerpres.

- Ministrul Transporturilor: ”Tarom merge inainte și va deveni profitabila in 4-5 ani.” Cum va fi restructurata compania de stat in care sunt 192 de sefi Compania Tarom va merge inainte, este sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni…

- Compania TAROM va merge inainte, este sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni profitabila, a sustinut, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. ‘Am adoptat masuri de sprijin financiar pentru redresarea…

- Compania TAROM va merge inainte, este sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni profitabila, a sustinut, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Am adoptat masuri de sprijin financiar pentru redresarea…