Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, inceperea programului pilot privind emiterea cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot desfasurat in Cluj-Napoca. "Astazi dam startul emiterii cartii de identitate electronica in cadrul unui proiect pilot, pentru care am ales municipiul Cluj-Napoca. Am gasit aici deschidere din partea domnului primar, Emil Boc, din partea echipei domniei sale, pentru implementarea acestui proiect pilot si pentru acest lucru le multumesc, pentru interesul manifestat pentru acest proiect pilot", a declarat Lucian Bode la sediul Directiei…