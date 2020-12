Stiri pe aceeasi tema

- Romania are toate conditiile pentru a gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene si merita pe deplin acest lucru, Bucurestiul fiind selectat in urma unei competitii foarte stranse cu alte orase europene importate, a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, la Bacau, ca finalizarea lucrarilor la centura ocolitoare a orasului cu un an mai devreme decat prevedea contractul dovedeste ca si in Romania pot fi implementate proiecte de infrastructura mare inainte…

- Reteaua de autostrazi din Romania se va imbunatati cu inca 31 de kilometri incepand din aceasta saptamana, dupa ce vor fi date in trafic lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda si Varianta de Ocolire Bacau, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o…

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- Un singur tren va duce calatorii de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, din 50 in 50 de minute. Cand va fi data in folosința linia de cale ferata Un singur tren va duce calatorii din Gara de Nord la aeroportul Otopeni, iar intervalul de succedare va fi de 50 de minute, a declarat, miercuri, Dan Costescu,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, considera ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va fi data in folosinta din data de 12 decembrie. "Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla undeva…

- Bucureștenii au, de marți, inca 7 kilometri și 10 stații de metrou. Primul termen pentru finalizarea Magistralei 5 Drumul Taberei a fost 2015 Metroul din Drumul Taberei circula, incepand de marți, pe 7 kilometri, are 10 stații și este cea mai scumpa lucrare de infrastructura urbana realizata in Romania…