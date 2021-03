Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni ca doreste o lege pentru suspendarea activitatii agentilor economici care au primit sanctiuni repetate pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara.

- Pe 26 februarie epidemia de Covid-19 a fost oficial eradicata in Insulele Feroe. Din iulie 2020 arhipelagul nostru a trecut prin trei valuri pandemice, și de fiecare data numarul cazurilor a scazut rapid. La inceput parea a fi doar noroc. Acum pare mai degraba rezultatul unei strategii de succes, scrie…

- Din cei 50.000 de angajați ai IGPR, numai 5.700 au fost vaccinati impotriva COVID-19, arata datele furnizate de Politia Romana, la cererea ziarului Libertatea. Desi in randul polițiștilor rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 e de trei ori mai mare decat cea la nivel national, „vaccinarea politistilor…

- Mai multe echipaje jandarmi ieșeni vor acționa, atat in mediul urban, cat și in mediul rural, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, insoțirea autovehiculelor care transporta dozele de vaccin, precum și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS…

- Sindicatele MAI au anuntat ca vor continua protestele Foto: Agerpres. Sindicatele din Ministerul Afacerilor Interne au anunțat ca vor continua protestele, deși ministrul Lucian Bode le-a facut la întâlnirea de joi o oferta asemanatoare aceleia facute salariaților din sanatate care…

- Miercuri, 06 ianuarie a.c., la nivelul județului Argeș vor avea loc mai multe manifestari religioase prilejuite de sarbatorirea Botezului Domnului Iisus Hristos (Boboteaza). Atat pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, cat și pentru respectarea normelor legale in vigoare cu scopul de a preveni…

- Social Alexandrenii trec in noul an fara petreceri/ Ce alte masuri pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 au fost luate de autoritați decembrie 29, 2020 10:31 Intrunit in ședința extraordinara luni, 28 decembrie, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Alexandria a aprobat o…

- Adoptarea unei noi Strategii nationale de ordine si siguranta publica, ce va pune accent pe o prezenta activa a politistilor in strada, rezolvarea deficitului de personal, simplificarea administrativa si transformarea digitala a serviciilor publice sunt cateva dintre obiectivele enuntate in domeniul…