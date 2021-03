VIDEO BMW a prezentat noul iDrive - cel mai inovativ sistem multimedia din istoria marcii BMW a prezentat noul sistem multimedia iDrive, care va debuta pe noile modele electrice BMW i4 si iX, urmand sa ajunga pe toate modelele din gama. Sistemul nou de operare BMW Operating System 8.0 este conceput pentru a asigura o conexiune foarte puternica intre sofer si masina.



Noutatile noului sistem, potrivit autoblog.md:



- Monitoare curbate

- Ecran central indreptat spre sofer

- Comenzi vocale

- Disparitia a peste jumatate dintre butoanele fizice

- Design minimalist

- Sistemul va interactiona si cu cheia masinii prin intermediul unei tehnologii radio… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are, in prezent, 2.600 de posturi vacante, iar in urmatorii trei-cinci ani se vor pensiona peste 3.000 de angajati, a declarat sefa ANAF, Mirela Calugareanu, intr-o conferinta. In acest moment, ANAF are 22.000 angajati, a explicat Calugareanu,…

- Un barbat din Craiova a scos la vanzare pe internet un tun din al Doilea Razboi Mondial. "Tun cu ghiulele din al 2'lea razboi mondial 3000Euro cu transport", astfel suna anuntul barbatului postat pe grupul Anunturi Gratuite Craiova. Anuntul este insotit de mai multe fotografii…

- Stefan Thomas mai are doar doua incercari prin care poate ajunge la o avere de 240 de milioane de dolari, scrie Guardian. Thomas este un programator din San Francisco ce, acum un deceniu, a primit 7.002 bitcoins ca recompensa pentru un video in care explica cum functioneaza aceasta criptomoneda.…

- CFR Calatori intentioneaza sa modernizeze 40 de vagoane si sa repare alte 400 de vagoane in acest an, dar si sa inceapa sa utilizeze, in trenuri, terminalele mobile de taxare. Anuntul a fost facut de seful CFR Calatori, Dan Costescu. Acesta a mai anuntat, pe langa faptul ca personalul CFR…

- Amazon.com Inc a anuntat, marti, ca a achizitionat 11 avioane Boeing 767-300 de la companiile aeriene Delta Air Lines si WestJet Airlines, pentru a-si accelera si majora capacitatea de livrare, in contextul cresterii comenzilor online, ca urmare a pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit AP si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat joi, 31 decembrie, in cadrul unui discurs rostit cu prilejul Anului Nou, ca si dupa Brexit, care marcheaza iesirea sa din Uniunea Europeana, Regatul Unit ramane "prietenul si aliatul nostru", relateaza AFP. "Acest Brexit a fost copilul starii…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi drept un "moment incredibil" iesirea Regatului Unit de pe piata unica europeana, dand asigurari ca tara sa va fi "deschisa, generoasa si orientata spre exterior", relateaza AFP. "Este un moment incredibil. Avem libertatea in mainile noastre si…

- Aplicatia WhatsApp, detinuta de Facebook, nu va mai functiona pe milioane de smartphone-uri de la miezul noptii, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, din cauza unei actualizari. Concret, este vorba despre smartphonurile care ruleaza cu sisteme de operare mai vechi de iOS 9, respectiv Android…