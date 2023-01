Stiri pe aceeasi tema

- BMW a prezentat miercuri, la Las Vegas, un prototip de mașina care iși poate schimba culoarea și dispune de tehnologii digitale in interiorul habitaclului, cum ar fi proiecția de informații pe toata lațimea parbrizului. Automobilul, numit BMW i Vision Dee, a fost prezentat la expoziția anuala de electronice…

- In lume s-au vandut anul trecut 200 de milioane de TV-uri din toate marcile, iar Samsung are 31% din piața, in timp ce LG are 17%. Samsung a lansat la targul CES Las Vegas televizoare din gamele Neo QLED, Micro LED și OLED, insistand pe upgrade-uri la capitolul imagine și pe diverse funcții care sunt…

- Volkswagen a prezentat la targul de tehnologie CES din Las Vegas modelul sau electric cu cea mai mare autonomie, ID 7, care va avea și variante ce vor putea rula pana la 700 km intre incarcari. Mașina va avea mai multe variante de caroserie și de baterie.

- Reprezentanții Primariei Timișoara spun ca inregistreaza mii de utilizari ale stațiilor electrice pentru timișorenii care au ales sa calatoreasca protejand natura. Urmeaza sa mai fie montate 21 de stații, proiectul fiind in stadiu de proiectare.

- Noul concept de promovare turistica a stațiunii balneoclimaterice Vatra Dornei inițiat de Primarie a fost prezentat la Targul de Turism al Romaniei-ediția de toamna care a avut loc la finele saptamanii trecute la Romexpo-București. ”Pentru a susține eforturile agenților economici locali din sectorul…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta lansarea Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si/sau hibrid plug-in in localitati, prin instalarea de statii de reincarcare cu putere normala in perioada 14 noiembrie 2022, ora: 10.00 – 23 decembrie 2022,…

- Multe tari iau in calcul interzicerea accesului automobilelor electrice in parcarile subterane, dupa modelul celor alimentate cu GPL, din cauza dificultatii operatiunilor de stingere in caz de incendiu. In numeroase orase din Germania acest lucru s-a intamplat deja. Pompierii aradeni s-au confruntat…

- Mașina electrica Mobilize Solo de la Renault are doar 1,37 m lungime și este conceputa pentru o singura persoana, transmite producatorul francez Renault, intr-un comunicat al grupului . Vehicului va fi prezentat, in premiera, la Salonul Auto de la Paris (17-23 octombrie). Au fost publicate primele fotografii…