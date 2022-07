Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit joi (7 iulie) la Bali, Indonezia, inaintea unei reuniuni G20 in cadrul careia se așteapta ca razboiul dintre Rusia și Ucraina, precum și criza alimentara mondiala pusa pe seama razboiului sa fie in prim-plan. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va participa la reuniunea de doua zile a miniștrilor de externe și va avea prima sa intalnire apropiata cu cei mai aprigi critici ai invaziei țarii sale in Ucraina. Lavrov a planificat sa se intalneasca cu unii dintre omologii sai in marja summitului, a relatat agenția rusa de știri TASS, dar Blinken…