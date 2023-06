Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit vineri (16 iunie) la Beijing cu Bill Gates, a anunțat CCTV. In cadrul unei intalniri la pensiunea de stat Diaoyutai din Beijing, unde liderii chinezi au primit in mod istoric oaspeți straini de rang inalt, Xi l-a numit pe Bill Gates „un vechi prieten” și…

- Casa Alba avertizeaza ca manevrele militare ale Chinei, considerate drept agresive de Washington, s-ar putea solda in cele din urma cu raniti, dupa ce in weekend o nava chinezeasca a taiat calea unui distrugator SUA, ciocnirea fiind iminenta. Marina americana a acuzat sambata o nava chineza de a se…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a indemnat pe președintele chinez Xi Jinping sa se ințeleaga cu Rusia și sa ajute la incheierea razboiului din Ucraina. „Știu ca pot conta pe dumneavoastra pentru a readuce Rusia la rațiune și pe toata lumea la masa negocierilor”, a declarat Macron in timpul unei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul american Joe Biden, au semnalat marti, intr-o conversatie telefonica, dorinta Chinei sa ajute la „accelerarea” cautarii unei solutii la razboiul din Ucraina, au declarat surse diplomatice franceze, transmite AFP. Discutia intre cei doi sefi de stat a…

- Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale de la Casa Alba, John Kirby, a declarat miercuri (29 martie) reporterilor cum China nu ar trebui sa foloseasca o escala a președintelui din Taiwan Tsai Ing-wen in Statele Unite(SUA) ca pretext pentru a spori activitatea agresiva impotriva insulei. „ Suntem…

- Președintele Vladimir Putin l-a primit marți (21 martie) pe liderul chinez Xi Jinping la Kremlin pentru inceputul unor discuții oficiale care se așteapta sa se concentreze pe criza ucraineana și pe aprofundarea legaturilor economice dintre Rusia și China. Cei doi președinți și-au strans mainile și au…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping continua astazi discutiile la Moscova, cooperarea economica urmand sa fie in centrul atentiei in aceasta a doua zi a vizitei de trei zile a liderului de la Beijing in Rusia, relateaza DPA, preluata de Agerpres .Putin si Xi au avut luni…