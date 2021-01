VIDEO Black Lives Matter în Australia: Mii de persoane au protestat împotriva sărbătoririi zilei naționale Mii de australieni au manifestat marti la Sydney, în ciuda restrictiilor privind adunarile impuse împotriva raspândirii coronavirusului, pentru a protesta contra sarbatorii nationale ce marcheaza sosirea primilor colonisti britanici în 1788, pe care o considera o insulta la adresa populatiilor indigene, relateaza France24 și Agerpres.



Pentru multi australieni, &"Ziua Australiei&" sarbatorita la 26 ianuarie marcheaza începutul opresiunii popoarelor autohtone. Ei cer ca aceasta sarbatoare nationala sa fie regândita, sustinând ca 26 ianuarie nu este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

