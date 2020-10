VIDEO Biserici incendiate în Santiago de Chile, noi proteste antiguvernamentale în țara sud-americană Cel putin doua biserici au fost incendiate duminica la Santiago de Chile, capitala statului Chile, în contextul în care mii de persoane au iesit în strada pentru a marca un an de la protestele sângeroase împotriva guvernului conservator, relateaza DPA și EFE, potrivit Agerpres.



În fotografii postate online se vede cum se prabuseste turnul bisericii Parroquia de la Asuncion, unul dintre cele mai vechi lacasuri de cult din Santiago de Chile. În alte fotografii se vede un incendiu la Iglesia de San Francisco de Borja, biserica folosita deseori de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

