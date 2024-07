Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza cat se poate de neplacuta pentru bolnavii de leucemie aflați internați in Spitalul Fundeni din Capitala! In aceasta dimineața, la micul dejun, unul dintre pacienți a primit mancare cu viermi. Barbatul a filmat mancarea care i s-a adus și a urcat ulterior imaginile pe rețelele de socializare.…

- Mai multe locuințe din Sectorul 2 al Capitalei au fost afectate, noaptea trecuta, de un incendiu puternic. Alarma a fost data in jurul orei 3:00. Pompierii din Bucuresti au intervenit, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la un grup de locuinte invecinate. Au fost asistate…

- Un barbat a incercat sa incendieze intrarea in Ambasada Israelului din București, suparat ca nu este primit in audiența, conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN. Barbatul avea la el o sticla cu o substanța inflamabila, dar cand a aprins un afiș aflat pe ușa ambasadei, a fost imobilizat imediat.…

- Sistemul de Telecomunicatii Speciale (STS) a intervenit, luni seara, la o defectiune aparuta la un echipament ce deserveste o retea interna de telefonie interurbana utilizata pentru cooperare intre institutiile publice din Bucuresti. A fost afectata si interfata IGSU care permite transmiterea mesajelor…

- Absolvenții de liceu care vor sa intre la unul din cele mai bune zece licee din București ar trebui sa aiba media la Evaluarea Naționala cel puțin 9,5. Broșura de admitere la liceu pentru anul școlar 2024-2025 din București a fost publicata pe site-ul Inspectoratului Școlar. Documentul conține informații…

- Elevii „furry” ia amploare in școlile din Romania. Fenomenul inspirat de pe retelele de socializare ii transforma pe copii in diverse animale. Se imbraca si se comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari si refuza sa mai comunice firesc la ore. In cautarea identitații unii elevii din Bucuresti…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…