Stiri pe aceeasi tema

- Keir Starmer este pe cale sa devina urmatorul prim-ministru al Marii Britanii. „Astazi, Marea Britanie poate incepe un nou capitol”, a spus Starmer, joi, 4 iulie, la stratul alegerilor legislative. „O noua era a speranței și oportunitaților dupa 14 ani de haos și declin.”

- Alegatorii din Marea Britanie se indreapta joi la urne pentru alegeri generale cruciale care sunt vazute ca un referendum pentru cei 14 ani de guvernare conservatoare. Votul anticipat, convocat de prim-ministrul Rishi Sunak, are loc cu luni mai devreme decat este necesar și a prins prin surprindere…

- Britanicii sunt asteptati joi la urne pentru alegeri generale in care Partidul Laburist pare sa inlature guvernul conservator, aflat la putere de 14 ani, cu un scor istoric, relateaza Reuters, citat de News.ro.Sectiile de votare s-au deschis la ora locala 07:00 (09:00, ora Romaniei) si se vor inchide…

- Liderul partidului britanic de extrema dreapta Reform UK, Nigel Farage, a declarat vineri seara la BBC ca Occidentul a provocat razboiul din Ucraina, prind „expansiunea NATO și UE spre est”. Afirmațiile sale au starnit indignare atat in randul conservatorilor cat si al laburistilor, consemneaza AFP,…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Keir Starmer, favorit la alegerile generale din 4 iulie, a promis sa reduca imigratia in Marea Britanie, intr-un interviu acordat tabloidului The Sun, un angajament fara precedent care intra pe teritoriul conservatorilor. „Voi face astfel incat imigratia sa scada”,…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- Președintele ucrainean Valerii Zalujnii l-a numit pe Valerii Zalujnii in funcția de ambasador in Marea Britanie. „Numirea lui Zalujnii Valerii Fiodorovici in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”, se arata in document.…

- Intr-un discurs ținut joi la Sorbona, Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca umbrela de securitate americana este un lucru al trecutului și ca Europa trebuie sa-și construiasca propria strategie de aparare credibila daca vrea sa supraviețuiasca, relateaza Bloomberg.