Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Billie Eilish, laureata absoluta a ultimelor premii Grammy, a lansat joi noua piesa "My Future", compusa integral in perioada de izolare si insotita de un videoclip in care artista este reprezentata ca desen animat, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Piesa, ca majoritatea…

- Lady Gaga a dezvaluit ca s-a oferit sa fie mentorul cantaretei Billie Eilish, dupa ce a aflat ca tanara artista nu a reusit sa isi gaseasca o confidenta in industria muzicala, scrie NME.Cantareata in varsta de 34 de ani i-a trimis lui Eilish flori si un bilet dupa ce a castigat cinci premii…

- O piesa compusa in perioada starii de Urgenta. Sper sa fie un imn neoficial al intervalului 00:00-6:00 și oamenii sa se distreze pe ea așa cum m-am distrat și eu. “O piesa compusa in perioada starii de Urgenta. Sper sa fie un imn neoficial al intervalului 00:00-6:00 și oamenii sa se distreze pe ea așa…

- “Piesa a fost creionata in perioada de izolare, iar sentimentul de libertate a fost mai apasator ca niciodata”, declara NICO despre cel mai nou single, de astazi disponibil pe YouTube si platformele digitale. Pe langa framantarile interioare pe care multi dintre noi le-am avut in perioada de izolare…

- „Piesa a fost creionata in perioada de izolare, iar sentimentul de libertate a fost mai apasator ca niciodata”, a declarat NICO despre cel mai nou single, de astazi disponibil pe YouTube și platformele digitale. Pe langa framantarile interioare pe care mulți dintre noi le-am avut in perioada de izolare…

- Cantareata soul Betty Wright, de sase ori nominalizata la premiile Grammy si recompensata cu un trofeu al Recording Academy pentru cantecul „Where Is The Love”, a murit la varsta de 66 de ani.

- Cantautoarea si producatoarea Betty Wright, devenita celebra in special datorita hitului soul-disco din 1971 ''Clean Up Woman'', a murit duminica in locuinta sa din Miami, Statele Unite, rapusa de cancer la varsta de 66 de ani, relateaza agentia DPA care citeaza The New York Times.Alaturi de contributia…

- Muzicianul englez Matt Bellamy, liderul trupei Muse, va lansa vineri piesa „Tomorrow’s World”, pe care a compus-o in izolare, potrivit news.ro.El a facut anuntul pe Twitter, dupa ce in urma cu doua zile a scris pe Instagram ca melodia va fi lansata curand. Mesajul a fost atunci insotit si…