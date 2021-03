Politistii si procurorii au instituit, in 2020, masuri asiguratorii in valoare de aproape 700 de milioane de lei in domeniul combaterii criminalitatii economico-financiare, iar strict pe evaziune fiscala, valoarea bunurilor indisponibilizate a fost de peste 290 de milioane, a declarat, marti, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, cu ocazia bilantului MAI pe anul trecut. "Am solicitat in continuare o atentie sporita in acest domeniu, cu atat mai mult cu cat prin implicatiile avute, criminalitatea economico-financiara afecteaza in mod grav bugetul general consolidat, mai ales in aceasta perioada,…