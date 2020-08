Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Carabelea: „Voi fi primarul tanar care dezvolta o comunitate SANATOASA și PUTERNICA ca PIATRA, condusa cu un spirit de antreprenor NEAMȚ. Am 3 principii majore care imi ghideaza programul: sanatate pentru pietreni, locuri de munca mai bine platite și trainice , un oraș cu un mediu de locuire…

- Doua localitați raman fara apa potabila, astazi, 10 august 2020 – anunța Aquabis. Cat timp vor fi afectați locuitorii: Astazi, 10 august 2020, intre orele 11.45 – 16.00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in doua localitați ale județului. Cele doua localitați afectate sunt Piatra și Chiuza.…

- Grupul italian Ariston Thermo, unul dintre cei mai importanți producatori la nivel global de echipamente destinate incalzirii și producerii de apa calda menajera, aniverseaza anul acesta 90 de ani de la inființare. Piatra de temelie a fost pusa in anul 1930 cand antreprenorul Aristide Merloni a fondat…

- Trei femei au murit, iar un adolescent este in stare grava, dupa ce toți au fost accidentați de un automobil, condus de un șofer beat. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in satul Piatra din raionul Orhei. Ofițerul de presa al Inspectoratului de Poliție Orhei, a declarat ca șoferul in virsta de 30 de…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara a ținut sa ii linișteasca pe timișorenii care cred ca sub administrația lui in municipiu se vor interzice mașinile. Viziunea sa este una integrata, in care mașinile, pietonii, bicicliștii și cei care folosesc transportul in comun sunt respectați…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva va invita sa descoperiți on-line, un artefact impresionant, in cadrul rubricii PIESE REPREZENTATIVE DIN COLECȚIILE MUZEULUI CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE din Deva. Descrierea obiectului este realizata de Arheolog, Mihaela – Maria Barbu, Secția Arheologie…

- "Osul uman" nu e, de fapt, un femur, ci o piatra obisnuita de pe Marte. Imaginea a fost surprinsa pe 14 august 2014 de camera MastCam de pe vehiculul martian Mars Rover. Mai mult, acest mit a fost respins de NASA si in urma cu 6 ani, cand imaginile au fost facute publice. "Surprinsa pe Marte de MastCam…

- Fabrica de textile administrata de catre Danut Timofte prin firma Timtex Company a ars cu tot cu materialele si utilajele de confectii, fiind afectate alte patru imobile aflate in jurul depozitului care a ars. „Pagubele constatate dupa finalizarea interventiei au fost aproximativ 30 de tone de materiale…