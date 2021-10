Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii de la Moscova au admis ca bilanțul deceselor COVID din Rusia este „mare” și ca rata de vaccinare este ”inacceptabil” de scazuta, dar nu iau in calcul noi restricții, deoarece vor sa protejeze economia, scrie The Moscow Times. Rusia a anunțat oficial luni 957 de noi decese COVID in ultimele…

- In a doua zi de vot, exista cazuri de invalidare a buletinelor de vot in cinci regiuni ale Rusiei, a declarat șeful Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse Ella Pamfilova, informeaza agenția Interfax. "In urma rezultatelor din aceste doua zile, vreau sa spun unde s-au anulat buletinele…

- O acumulare de gaze a dus la o explozie intr-un bloc de 9 etaje din orașul Noginsk, situat la 50 de kilometri de Moscova, care s-a soldat cu moartea a doua persoane, un barbat și o femeie, și ranirea a cel puțin 14 persoane, relateaza Associated Press . In jur de 30 de apartamente au fost avariate,…

- Corespondentul BBC la Moscova, Sarah Rainsford, a declarat ca este devastata de faptul ca va fi expulzata dintr-o țara in care și-a petrecut aproape o treime din viața. Autoritațile ruse i-au transmis reporteriței ca trebuie sa paraseasca țar. Rainsford va trebui sa plece din Rusia la finalul lunii…

- Un bilanț al guvernului de la Moscova a aratat 815 decese de Covid in ultimele 24 de ore și 22.277 de cazuri noi. Rusia, a patra țara cel mai afectata din lume in ceea ce privește cazurile, a fost lovita de la mijlocul lunii iunie de un nou val de infecții cauzate de varianta Delta extrem de transmisibila,…

- Autoritatile ruse au instituit duminica situatie de urgenta publica in orasul Sarov, 370 kilometri est de Moscova, unde se afla un important centru de cercetari nucleare, in urma extinderii incendiilor de padure din rezervatia naturala Mordovia in regiunea Novgorod, relateaza

- Apocalipsa a ajuns in Iacutia, Siberia, cea mai rece regiune din Rusia și una din regiunile populate in care s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi de pe planeta. Aici, in timpul zilei, lumina soarelui e blocata de fumul gros produs de incendiile de padure care au dus deja la evacuarea a zeci…

- Rusia s-a „deconectat cu succes” de la world wide web în timpul testarii internetului sau „suveran”, relateaza Moscow Times.Autoritațile ruse au cochetat de mult timp cu înasprirea controlului asupra internetului pe teritoriul rus, tentativele anterioare de…