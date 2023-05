Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden lucreaza sa risipeasca impresia ca noul sau sprijin anuntat pentru o coalitie de avioane de lupta pentru Ucraina este o intorsatura politica, comenteaza agentia DPA, preluata de Agerpres .„Nimic nu s-a schimbat”, a declarat Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat duminica (14 mai) ca se așteapta sa se intalneasca marți (16 mai) cu liderii Congresului pentru discuții privind un plan de majorare a limitei de indatorare a națiunii și evitarea unui default catastrofal. Vorbind cu reporterii din Delaware, Biden a declarat ca…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskiy, a lansat luni, 15 mai, un nou apel catre NATO pentru a lua o „decizie politica pozitiva” cu privire la cererea de aderare a Kievului la viitorul summit al alianței militare din iulie. Partenerii occidentali i-au furnizat arme pentru a lupta impotriva invaziei…

- Liderul Chinei comuniste, Xi Jinping, aflat intr-o relație cordiala cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat un telefon președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Convorbirea dintre președinții Chinei și Ucrainei a avut loc in ziua de 26 aprilie 2023. Analiștii occidentali estimeaza ca Xi a…

- Președintele rus Vladimir Putin a vizitat cartierele generale militare din regiunile ucrainene Kherson și Luhansk, care sunt parțial deținute de Rusia, a anunțat marți (18 aprilie) Kremlinul. Putin a participat la o reuniune a comandamentului militar din regiunea Kherson pentru a asculta rapoartele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, șeful Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite(SUA), sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul acordat Ucrainei, scrie…

- Banca Mondiala (BM) a anuntat ca acorda un ajutor suplimentar de 2,5 miliarde de dolari destinat Ucrainei, cu scopul de a „sprijini mentinerea serviciilor esentiale si eforturile de redresare”.Acest nou sprijin este realizat in cadrul Proiectului PEACE care vizeaza sustinerea financiara a functionarii…

