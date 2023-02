Este cel puțin a treia oara cand președintele Biden a cazut in timp ce incerca sa se imbarce la Air Force One, potrivit New york post. In martie 2021, Biden s-a impiedicat de doua ori inainte de a lovi puntea in timp ce incerca sa plece in Georgia. La acea vreme, secretarul de presa adjunct […] The post VIDEO. Biden s-a impiedicat și a cazut in timp ce incerca sa se imbarce in Air Force One, la plecarea din Polonia. Este cel puțin a treia oara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .