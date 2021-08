Joe Biden a confirmat din nou joi ca va respecta data-limita de 31 august pentru retragerea trupelor americane din Afganistan, in pofida criticilor care solicita, inclusiv in cadrul partidului sau, ca acestea sa ramana atata timp cat va fi necesar pentru a incheia evacuarea, relateaza AFP. Este inca posibil sa evacuam americanii si afganii care sunt eligibili "in zilele urmatoare, intre data de azi si 31 august", a afirmat presedintele american. "Stiind ca s-ar putea foarte bine sa se produca un nou atac, armata a ajuns la concluzia ca asta este ceea ce trebuie sa facem. Cred ca au dreptate",…