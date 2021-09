Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.



Acest anunt spectaculos a torpilat un urias contract incheiat de Australia cu Franta pentru livrarea de submarine conventionale, provocand furia Parisului.



"Prima initiativa majora a (acestui nou pact numit) +AUKUS+ va fi livrarea unei flote de submarine cu propulsie nucleara Australiei", a spus premierul…