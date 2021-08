Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi militari americani au fost ucisi sau raniti in atentatul care a avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a anuntat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, informeaza AFP. "Confirmam ca mai multi militari (americani) au fost ucisi in atentatul complex de la aeroportul din Kabul",…

- Talibanii "condamna ferm" atentatele sangeroase care au avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a declarat purtatorul lor de cuvant, subliniind ca acestea au avut loc intr-o zona aflata in responsabilitatea armatei americane, informeaza AFP si Reuters. "Emiratul islamic condamna ferm…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a condamnat joi ''atacul terorist care a ucis si a ranit un numar de civili'' in apropierea capitalei afgane, Kabul, relateaza Reuters. ''Acest incident evidentiaza volatilitatea situatiei din teren in Afganistan,…

- Presedintele Joe Biden le-a comunicat marti liderilor G7, in cadrul reuniunii virtuale, ca misiunea militara americana in Afganistan este "pe cale sa fie finalizata" pe 31 august, cu conditia ca talibanii sa coopereze in continuare pentru a permite accesul in aeroportul din Kabul persoanelor care…

- Presedintele Joe Biden le-a comunicat marti liderilor G7, in cadrul reuniunii virtuale, ca misiunea militara americana in Afganistan este "pe cale sa fie finalizata" pe 31 august, cu conditia ca talibanii sa coopereze in continuare pentru a permite accesul in aeroportul din Kabul persoanelor care…

- In jur de 3.500 de soldati americani sunt in prezent desfasurati pe aeroportul din Kabul, a anuntat marti Casa Alba, relateaza dpa. Potrivit Pentagonului, acest numar va creste la circa 4.000 in cursul zilei si va ajunge la 6.000 in ziua urmatoare. Decolarile si aterizarile sunt din…

- In jur de 3.500 de soldati americani sunt in prezent desfasurati pe aeroportul din Kabul, a anuntat marti Casa Alba, relateaza dpa. Potrivit Pentagonului, acest numar va creste la circa 4.000 in cursul zilei si va ajunge la 6.000 in ziua urmatoare. Decolarile si aterizarile sunt din nou posibile pe…

- Președintele Joe Biden susține luni seara, la Casa Alba, un discurs despre situația din Afganistan la o zi dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluand controlul total asupra țarii. Cele mai importante declarații facute de Joe Biden: Am mers in Afganistan sa ne razbunam pe cei care ne-au atacat.Misiunea…